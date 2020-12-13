如果學校請來的女老師都是高顏值美女，想必學生都不會翹課，所以現在「極品女師」成了網路上的熱門話題，畢竟漂亮的美女老師特別養眼，還會吸引更多學生來聽課，前不久抖音流傳一張大學女老師的照片，造成這名女老師突然火紅，網友暴動大喊：「想回學校上課了」。照片上來看，這位女老師非常大膽，僅穿著一件超短裙在上課，光看背面就相當吸晴。

許多學生看到這名女老師穿極短裙上課，忍不住偷偷拍下傳上網，在網路掀起不小轟動。學生拍到女老師畫面雖然只是背後照，但玲瓏有致的身材、一頭長髮與細長白皙美腿，一猜就是年輕又漂亮的高顏值女師。

高顏值女老師，如果又「敢穿」，往往能讓學生不逃課。（圖／翻攝自秒拍）

網友看到照片紛紛留言稱讚，還抱怨說「為什麼我上學的時候都沒遇過年輕又漂亮老師」、「我又想回學校上學了」、「遇上這樣的老師當年就不會逃課了，畢竟這麼漂亮的是誰願意逃課呀」，也有人說：「漂亮老師在上課，學生還有心情聽課嗎，完全心思都在老師身上了吧！」。

國內日前也流傳一張某大學新聘美女英語老師，上她課的學生都表示比以前精神多了，不僅學生的抬頭率飆升，就連玩手機都感到沒意思了。

這女老師人不僅長得亮麗清新，而且穿著打扮得體時尚，畫面中可以看到，漂亮的英語老師也是穿著短裙在上課，讓學生們下了課還流連忘返。

(中時新聞網)