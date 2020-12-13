國民黨黨主席選舉預計明年7月舉行，立法院黨團近期的激烈抗爭手段與質詢力道，讓現任黨主席江啟臣行情隨之看俏。國民黨中評委、台中市議員冉齡軒表示，江帶領國民黨轉型為戰鬥型在野黨成效顯著，這讓江的連任態勢漸趨穩固，但「兩岸路線模糊」仍為江軟肋，若競爭者挾出色兩岸論述，會是對江的極大挑戰。

冉齡軒接受香港媒體《中評社》訪問表示，江啟臣任黨主席之初，曾強打黨務改革，這不僅讓他陷入爭議，更引發不少傳統黨員與深藍支持者的反彈；如今，江已從此聲望困境中走出，目前將主力放在反對美國萊豬、日本核食與《中天新聞台》關台等議題的策略，引起不少共鳴，讓蔡政府的內政失能展露無遺，尤其從11月22日的「秋鬥」遊行人數來看，江的策略操作非常成功。

冉齡軒指出，自己在基層走訪，最近都能聽到「出一口氣」的聲音，民眾都很肯定江啟臣的領導風格，認為江讓國民黨變得比較有戰鬥力、活力，也變得更加強悍，他們為此士氣大振、重燃希望，直呼：「國民黨總算有戰鬥在野黨的樣子。」江相較於新北市前市長朱立倫，更具有「現任優勢」，朱則欠缺發揮的舞台，所以江的連任態勢日漸穩固。

話鋒一轉，冉齡軒認為，江啟臣的領導風格雖有助國民黨延續氣勢，但江在兩岸論述方面模糊不清，甚至引發黨內改革派及理念派的路線之爭，雖然目前黨內將焦點放在強打蔡政府內政，但這個問題始終有待解決，這個部分也是江的軟肋。冉強調，畢竟傳統黨員對「九二共識」有所堅持，假如有競爭者凸顯相關議題，對江的黨主席連任之路無疑是個威脅。

(中時新聞網)