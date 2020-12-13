中國大陸提出經濟雙循環論並強調內循環，又提出技術自主不依賴美國，令不少人聯想會是要停止開放、與西方脫鉤，在深圳推動先行示範區計畫也被部分評論家認為是針對香港。曾數度批評北京當局、現居美國的獨立學者鄧聿文指出，中國經濟改革仍在繼續，也沒有停止開放跡象，答案恰巧就可從深圳先行示範區看出。

鄧聿文認為中國改革有3種類型，層級由高而低可分為意識形態突破、重大而具基礎意義的生產關係與制度變革，最低層是某個具體領域或行業的管理體制調整。意識形態突破也是上次改革開放的高潮是1992年鄧小平南巡講話，是從商品經濟概念前進到市場經濟，改以生產力而非生產資本所有權來衡量社會主義本質，因此才允許私有經濟存在。

他指出，改革帶來的貧富分化、涉及政府時無法讓公共管理跟上市場變化，導致民間對改革印象惡劣，官方在宣傳改革同時卻只願意在行政管理上做一些枝微末節的調整，缺乏實際動作，黨政關係甚至從有限度分離又重回以黨代政狀態，2004年後大陸改革腳步逐漸淪於最低層的改革，在某個具體領域出問題時才調整體制。

諷刺的是，要打倒中國的美國川普(Donald Trump)反而重新讓中國改革步伐復活。2018年起中美貿易戰以及險峻外部形勢，使中國官方、社會都意識到繼續改革及提升改革層次的需要，因此才出現深圳特區建立40周年又推進先行示範區計畫，該計畫雖未有意識形態突破，但至少是由特定領域管理體制調整，邁向重大的生產關係與制度變革。

鄧聿文認為，開放更不會走回頭路。中國不論提內循環、科技自主，著眼點都更在於對極端狀況防範，在11月各種場合都可聽到高層領導人強調不謀求脫鉤或封閉的國內循環，「假如對中國政府說法還有懷疑，中國最近簽署RCEP(區域全面合作夥伴協定)及表態願加入CPTPP(全面與進步跨太平洋夥伴協定)已經表現了持續開放的決心。」

在投書《金融時報》結語，鄧聿文寫到：「中國外部環境在可見之將來還會嚴峻，因此若不出意外，這樣力度的改革(註：指深圳先行示範區)會繼續推進。」他認為，說中國已經沒有改革並不對，但誇大改革意義和作用也不對，深圳之外全國仍會以個別領域的管理體制調整這種低層改革為主。

(中時新聞網)