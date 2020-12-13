如同先前美媒多家媒體預測，聯邦眾議院歲計委員會的首席貿易律師、今年45歲的華裔女性戴琪擔任美國貿易談判代表，民主黨總統當選人拜登也於11日親自向外界介紹她。父母在台灣成長的戴琪（Katherine Tai），在記者會上提到過去身為台裔的她，很榮幸曾能替美國在世界貿易組織（WTO）上起訴大陸，這代表了美國對不同背景的家庭敞開大門，並給予機會為國服務。

戴琪表示，身為台裔的她，很榮幸曾能替美國在世界貿易組織上起訴大陸，這代表了美國對不同背景的家庭敞開大門，並給予機會為國服務。

據路透社報導，當拜登提名她為貿易談判代表時，回憶起兩件事。首先，當她在2007年加入美國貿易代表署、必須填寫關於父母資料背景。戴琪指出，她的父母都出生於中國大陸，之後在台成長。直到了1960年，當時的甘迺迪總統歡迎他們赴美造深，父親在沃爾特·里德陸軍研究院擔任科學家，之後父母在1979年入籍美國公民時她已5歲，故在填寫資料的當時才意識到，自己原來是家庭內第一位華裔美國人。

戴琪指出，第2起回憶是當她加入貿易代表署的多年後，與同事代表美國一同在WTO總部日內瓦起訴大陸。她表示：「我同事的父母來自南印度，而我的雙親來自台灣，但我們一同在WTO上替美國舉牌發言時，我的心中充滿了驕傲；兩位來自移民家庭的女兒，都一同服務並捍衛美國，也反映了這是一個充滿了希望與機會的國家」。

香港《南華早報》先前報導，2012年美國聯同澳洲、歐盟、俄羅斯、日本和韓國等國在WTO，針對大陸限制稀土提起集體訴訟，而戴琪曾參與其中。WTO最終於2015年判決大陸敗訴。

(中時新聞網)