31歲娜塔玻提米露克（Taew Natapohn）擁有甜美臉蛋與清純形象是泰國電視台的當家花旦，只是她半年前分手交往14年的明星男友Ton Arch後，形象似乎越來越下滑。因為她才分手不久，就被拍到與富商Pranai熱戀中。

泰國人氣女星娜塔玻提米露克今年4月驚傳與交往14年的男友分手，消息震驚演藝圈，不過她對於分手原因不願多談，只遺憾地表示：「交往14年的感情說沒就沒了，是挺可惜的，但我不會對愛情失望，也不覺得失戀就要休息一段時間療傷，對愛情還是充滿期待。」

娜塔玻提米露克果然言行一致，在證實分手不久後，就被發現與富商Pranai熱戀中，兩人還被拍到親密約會的畫面。想當然而，她火速結交新歡的舉動，就惹來網友批評的下場，甚至還被質疑有劈腿之嫌。

不過娜塔玻提米露克也懶理外界流言蜚語，不時在社群網站PO出與新男友的放閃照，還被網友發現交往富商後的她，穿著也越來越性感、豪放，與昔日清純形象差很大。

(中時新聞網)