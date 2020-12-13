台北市研考會「北市藍綠政黨支持度最新民調」，在台北市國民黨支持度為18.1%，民進黨則為15.7%，這是今年1月所做民調以來，民進黨第一次輸國民黨，出現「死亡交叉」。被稱藍軍女戰神的國民黨立委鄭麗文直指原因，政黨支持度翻盤是萊豬重傷與政黨惡鬥，讓民眾厭煩到了極點。

鄭麗文在政論節目《TVBS戰情室》中表示，這個民調很簡單，可看出兩點︰第一點，因為疫情，本來像神一般的衛福部長陳時中走下神壇，因為萊豬的關係重傷，以這樣的一個民調，本來民進黨還寄望陳時中，可以來選台北市長，現在很難了，沒有人可以來選了，這樣損失掉了一個陳時中，疫情做再好都沒有用，一個萊豬就掛了。

第二點，國、民兩黨民調都很低，民眾黨更低。其實台北市是一個很好的指標，大家對傳統的政治人物、政黨惡鬥厭倦，厭煩到了極點。

國民黨新北市議員葉元之則表示，其實有關萊豬的民調，大概6、7成都反對，可是一開始民進黨的支持度還是高的，可是為什麼後來會掉下來，其實是針對民進黨後來的態度。民眾認為，民進黨基於什麼壓力，不知道換到什麼東西；要進口萊豬，可是民進黨面對立法院或是民意的質疑，都擺出那個樣子，比如說查廠，還有蘇貞昌在立法院，每次跟立委都在吵架，都沒有好好回答問題。

(中時新聞網)