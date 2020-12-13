大陸共機近來仍三不五時擾台，民進黨新北市議員陳永福12日表示，為保障台灣人民免於生活在恐懼中，將建請中華民國臺灣政府，擬定對中華人民共和國沿岸毀核計劃、保障臺灣人生存權益。這番言論，也引起上千網友留言批評，有網友諷「議員的知識水準真令人驚訝，腦子只有意識形態？」。

大亞灣核電站是大陸第一座百萬千瓦級大型商用核電廠。（圖/中新社，資料照片）

陳永福11日在臉書上表示，「中華人民共和國常常軍機擾亂臺灣、為了臺灣人民免於生活在恐懼當中、建請中華民國臺灣政府擬定對中華人民共和國沿岸『毀核計劃』、保障臺灣人生存權益」，相關言論引起網路廣大討論。

民進黨新北市議員陳永福，臉書貼文。(圖/翻攝自 臉書)

網友紛紛在貼文留言批評，「議員知不知道攻擊核電廠，已經違反了日內瓦公約，這是可以到海牙法庭算總帳的嚴重戰爭罪行」、「讓國際看見台灣？議員素質堪憂」、「派議員上前線去」、「這百分百是臥底了吧」、「好好做好議員工作就好，想些有的沒的浪費唇舌與時間」、「有日內瓦公約，議員您做一下功課好不好？」、「議員的知識水準真令人驚訝，腦子只有意識形態？」。

值得注意的是，陳永福被網友批評後，也回擊網友打起筆戰，「這個議題到這裡就好看得出來臺灣很多臥X、請政府好好處理吧」、「政府看看誰違反反滲透法、盡快處理吧」。

網友留言。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)