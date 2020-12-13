國安會秘書長顧立雄與妻子經濟部長王美花，10日晚間9時座車行經仰德大道發生車禍，因地點在日本台灣交流協會代表的官邸附近，引發外界關注核食議題。資深媒體人陳揮文驚吐，鄭重推薦顧立雄接任閣揆，或是更上一層樓，接班蔡總統拚2024年。

陳揮文在政論節目《TVBS戰情室》表示，車禍當然是個意外，不過，他要提醒民進黨，冥冥之中怎麼這麼剛好，早不發生晚不發生，剛好是顧立雄的車，剛好是這件事，他才不相信。如果今天換成是前總統馬英九的國安會祕書長跟經濟部長，去跟日本的代表吃飯，那一定會被說成是弊案；王美花講她當次長的時候就在邀吃飯，陳揮文不禁質疑，日本跟一個次長吃飯幹嘛呢？

陳揮文指出，他想請問顧立雄跟王美花，你們說沒有談核食，那你們跟駐日代表是公交、還是私誼，難道說你們也是公交嗎，而不是私誼，這個講不過去。

陳揮文認為，立法院這次要開臨時會，臨時會結束之後，行政院長蘇貞昌的任期可能就告一段落了，外界大概就點名陳建仁、謝長廷、林佳龍這些人可能會接閣揆；他則鄭重推薦顧立雄，因顧立雄是蔡英文跟蘇貞昌能接受的人。台北市長初選時最後的那個民調，其實是姚文智跟柯文哲在拚，顧立雄則連姚文智都拚不贏，而那時蔡英文跟蘇貞昌共推的台北市長候選人，其實是顧立雄，所以如果顧立雄接閣揆或是更上一層樓，甚至接班蔡總統拚2024年，他一點都不意外。

(中時新聞網)