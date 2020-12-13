網路普及化，許多人上門前都會先上網查評價、做功課，也讓不少店家在意自己的聲譽，甚至時常與網友發生爭吵。一名小吃店業者就PO文表示「給4星等於是扣分、是負評！」，稱自己只是小店求溫飽，客人沒必要這麼嚴格審查。文章PO出後引發網友激烈爭論。

原PO在臉書《爆怨公社》PO文詢問「Google Maps跟外送平台您都是如何給星星」，未料話鋒一轉，表示「你們知道嗎？4星等於是扣分、是負評！」，大嘆做生意不容易，客人隨手一個4星評價就是扣分的開始，更抱怨有朋友的店從4.9分跌到4.1分。

原PO不滿說，許多人明明評價是「很好吃」、「量多味美」、「CP值超高」，卻都只給4星，私底下詢問客人得到的答覆是「還有進步空間」、「怕生意太好吃不到」、「又沒有服務」、「我的標準裡沒有滿分」、「老闆娘不漂亮」等。文末原PO抱怨，自己只是小店求溫飽，客人有必要這麼嚴格審查嗎？

文章發表後引起網友論戰，有人認同原PO：「真的，他們都體會不到店家辛苦」、「感同身受，但別太生氣了」、「沒當過老闆的人不會明白和了解那種感受」，但更多人砲轟：「你是做給客人還是給網路吃」、「你的態度只值1星」、「每個人口味都不一樣，為什麼一定要給5星」、「一堆4.5星以上的還不是都很雷」、「明明就很普通，為何店家辛苦我就要給5星」、「3、4星的我反而比較願意去嘗試」、「5星明顯就刷出來的，這種也要在意？」、「想要5星就花錢去買評價啊」、「平均值也能叫做扣分？這邏輯滿奇葩的」、「5星刷一排的比較可怕好嗎」、「4星就是可以更好，不然用料理說服我啊」、「不就單純你不值5星而已」、「說得不錯，那我繼續給你4星」、「求店名，不能接受4星就給你1星」。

(中時新聞網)