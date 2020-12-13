中天新聞12日迎向新生，光是午間新聞在YouTube（簡稱YT）同時在線觀看人數已達3萬8000多人，總訂閱數至昨晚8點更突破195萬人次，同時間觀看人數也突破4萬。中天新聞部副總監林于喬昨表示：「簡單幾個字來說，現在要從電視腦轉變成網路腦，我們做很多的嘗試，優點是框架變少、侷限變少，我們可以展現出來的創意更多了。」他並強調YT播出的背後，還有後台大數據可即時分析。

值得一提的是，中天新聞52台最後一夜的特別節目，網路高達10萬多人同時觀看，傳統新聞台如TVBS，同時間網路平台在線約8000多人，三立則為5000多人，之前宣布有意進駐52台的華視資訊台，網路平台觀看人數僅150人左右。

中天新聞部副總監林于喬認為中天新聞有無限可能。（吳松翰攝）

中天新聞52台走入歷史後，YT平台依舊有著最專業的新聞播報，提到從傳統電視走入新媒體趨勢的轉變，林于喬說：「以前主播是一條新聞接著一條新聞播，現在主播會拿著平板，隨時看網友的互動、網友的留言，在不失專業的情況下，與網友有最即時互動，這跟以往做電視新聞的狀態落差非常大。」

先前42小時主播直播不斷電活動上，外界觀察網友的留言互動，意外發現中天新聞主播擁有超高人氣，未來會挖掘主播群是否具有網紅特質？林于喬回應：「要觀察，坦白講不是每個主播都那麼適合當KOL（意見領袖），這幾天確實有幾位主播，在直播過程的反應特別突出，我們會以個人特性做規畫，至於是否每個人都變成網紅，當然還是要看適應、適合程度，我們都會盡量推展，未來也許會規畫適合的頻道與節目。」

傳統電視新聞台早上6點開播，翌日凌晨1點收播，林于喬強調，「以往深夜1點到清晨6點都是重播狀態，目前雖然維持這樣的運作模式，但我們有後台大數據，會開始分析更貼近用戶的需求方向規畫」。他表示，未來跳脫以往傳統的僵化思考模式，讓幕前幕後每個人更適性發展，或許在深夜看到直播節目內容，不再是遙不可及的夢想，「我們12日是轉型第1天，未來有無限可能」。

(中時 )