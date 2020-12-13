據《日本時報》等多家媒體報導，日本航空自衛隊F-15戰機改裝掛載遠距巡弋飛彈一案，由於改造經費遠遠超過當初評估金額，讓日方決定2021財年預算不編列改裝經費。影響所及，不僅原訂2027年完成20架F-15改裝的目標被迫延期，甚至影響嚇阻中國大陸與琉球群島防衛(日稱南西諸島)。

《共同社》指出，F-15改裝案目的在掛載美製「聯合空對地遠距飛彈」(Joint Air-to-Surface Standoff Missile, JASSM)與「長程反艦」飛彈(Long Range Anti-Ship Missile, LRASM)。由於這兩款飛彈射程均為900公里，能自敵人射程外便予以攻擊。

面對中國大陸在東海與南海不斷強化軍事影響力，甚至頻頻在琉球群島活動，長程距外飛彈的距外打擊能力能有效嚇阻中共行動，提升島嶼防衛能力。如今卻因經費過高而陷入停滯，無疑是對日本嚇阻力量的一大減損。

日本官員表示，原先評估費用為213億日圓(約新臺幣58.53億元)；然提升F-15電子戰能力的零件目前缺貨，美廠又沒有庫存而須建立新產線，導致費用提升近5倍達1000億日元(約新臺幣274.8億元)。

即使日方與美方協商，希望能降低金額，卻為華府拒絕，日方只好放棄在2021財年編列改裝預算，而改以2022年編列預算為努力目標。據了解，自2019年起日方連2年編列相關預算已達802億日元，卻依舊無法滿足錢坑。

(中時新聞網)