Windy段慧琳近日主持民視《Go Go Taiwan》，她向來熱愛單車運動，曾挑戰多場單車賽事，適逢觀光局將 2021年定位為「自行車旅遊年」，她也因此接獲不少活動邀約，日前不但為觀光局拍攝宣傳短片，也飛到澎湖出席「自行車跳島」推廣座談會。甚至因應疫情無法出國，段慧琳還是透過科技連線的方式，與STV札幌電視台當紅主持人伊藤沙菜另類合作，帶觀眾騎單車飽覽北海道風光。

段慧琳表示，去年她曾挑戰騎車到北海道極東、極北點，今年本來希望可以再去搜集極南點，但被疫情影響，只得暫緩，請好友沙菜幫忙完成這個任務。她開玩笑說，自己不花體力，出一張嘴就能遠端遙控沙菜騎車運動，還挺療癒的，而辛苦騎車的沙菜，除了直喊「希望Windy也在這」之外，還不忘將沿途特產寄來台灣，讓段慧琳大呼：「怎能不愛北海道啦！」

伊藤沙菜隔空與好友對話。（民視提供）

段慧琳與伊藤沙菜過去曾多次合作，這次雖是用連線方式同框，卻也意外有默契。沙菜前往「北海道風城」襟裳町時，段慧琳剛好也在「台灣風城」新竹拍攝外景，兩地同樣都刮著大風，彼此都很有感。而襟裳町「風之館」的吉祥物海豹，名字剛好也叫「Windy」，種種巧合讓段慧琳立下誓言，表示等疫情結束後一定親自再造訪一趟。

(中時 )