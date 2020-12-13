由臺北市觀光傳播局及必應創造主辦的「臺北最High新年城-2021跨年活動」12日於大同區永樂廣場舉行「和你一起．玩復古」活動，現場除設置販售懷舊、復古小物的老東西市集，更邀請歌手亦帆、徐哲緯及多組街頭藝人演繹國台語經典老歌。夜色降臨後，舞台區搖身一變成為露天電影院，播放起90年代經典國片《大笑兵團》，帶領民眾走入時空，喚起身處臺北市「那些年」的美好回憶。

亦帆與徐哲緯為「和你一起．玩復古」活動獻唱台語經典民謠〈四月望雨〉，一口氣演繹〈四季紅〉、〈月夜愁〉、〈望春風〉、〈雨夜花〉，好聲音令現場觀眾如癡如醉，一首〈愛你一萬年〉更是讓現場氣氛直線升高，引領民眾一同合唱。兩人也分別帶來今年發行的新歌〈容顏〉、〈她 未知者。〉送給粉絲，誠意十足。

永樂廣場跨年裝置花布燈籠燈飾點亮吸睛。（臺北市觀光傳播局與必應創造提供）

傍晚5點鐘，永樂廣場跨年裝置「永樂桃花源」以及運用復古布料打造的花布大燈籠在街道上空繽紛溫暖地點亮，舞台區瞬間變身電影放映廳，播放起由廖峻、卓勝利、澎澎主演的經典國片《大笑兵團》，民眾攜家帶眷並肩坐在鐵凳上，淺顯易懂、幽默詼諧的喜劇內容，讓現場觀眾笑聲不斷，一同度過一個美好的回憶之夜。

「臺北最High新年城-2021跨年晚會」主持人是黃子佼與Lulu黃路梓茵，演出來賓有Hebe田馥甄、小宇宋念宇、伍佰&China Blue、宇宙人、艾怡良、林宥嘉、周興哲、魚丁糸、張若凡、婁峻碩、黃明志、蕭秉治、蕭敬騰、Hosea，令粉絲相當期待。

(中時 )