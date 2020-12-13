高雄市近期罷免市議員的行動又遇到難關？繼罷免陳致中二階送件近半連署書遭汰除、罷免康裕成連署站也拉下鐵門。也讓遲未送件一階的罷免民進黨高市議員黃文益行動受到關注，「罷黃」連署站對此坦言，志工人手不足，但仍強調絕對不會放棄，一階已達標，正在評估送件時間。

陳致中罷免案送出的2萬9000多份連署書，不合規定依法應刪除人數計1萬3373人，將近一半遭汰除。另罷免康裕成總部上個月底悄悄拉下鐵門退租，不過總部仍強調暫時休息尚未放棄。

據香港媒體《中評社》報導，由於近期接連傳出不利罷免的消息。7月成立連署站、一階卻遲未送件的罷免黃文益行動，也接獲許多關心訊息；罷免黃文益連署站回應表示，仍在持續營運中！周一到周日連署站都有開門運作，讓民眾前往連署。不過連署站也坦言，志工不足是最大的問題，因志工人手不足，只有放假才能找到人幫忙整理連署資料。並稱一階已達標，會再評估時間送件。

針對近期傳出罷免不順利的消息，罷免黃文益連署站的一位志工坦言，這的確對士氣的打擊很大，最近就接到許多關心的訊息。還有志工擔心說，連署一半若收攤，要怎麼跟支持者交代？

根據《選罷法》規定，罷免黃文益選區(前金、苓雅、新興)選舉人數約20.9萬人，一階要達1%(2100份)，二階要達10%(2.9萬份)，三階投票罷免門檻為25%(5.25萬票)且同意票大於不同意票。

(中時新聞網)