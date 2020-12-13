毒素在體內累積過多，除了會導致疾病之外，也會影響人體的氣血運行、代謝平衡、臟腑功能、精神狀態、皮膚氣色，甚至會加速人體老化；因此，如何有效抵禦外毒並排除內毒，成為現代人面臨的最大挑戰。

以下介紹的5種平日常見的水果，讓你可以排毒、養生、美顏又強身健體：

◎梅子

近幾年來，梅子加工製品相當多，也很熱銷，其實梅子和其加工品，都是很好的排毒食物。梅子含有的檸檬酸和兒茶素，有抗菌、整腸、解毒的作用，能夠消除食物的病原菌與毒素。

另外，因為梅子含大量有機酸，能使小腸裡的環境暫時變成酸性，因此，侵入體內的細菌不容易繁殖，最後被逐漸消滅；而梅子對於解除具有輻射能的毒素也有效，人體只要攝取大量含有檸檬酸的食物，即使輻射侵入體內，也會與檸檬酸結合而排出體外。

◎蘋果

蘋果含多酚和黃酮類，是天然化學抗氧化物質，可清除體內的「垃圾」，降低血中的三酸甘油酯；鈣質則有助於代謝體內鹽分；蘋果酸則可代謝熱量，防止下半身肥胖；可溶性纖維——果膠，能有效降低膽固醇、促進胃腸道中的鉛、汞、錳的排放，調節機體血糖的平穩，吸收水分的效果也很好，能把消化後的殘渣軟化，防便祕。

◎草莓

草莓的營養成分很容易被人體消化、吸收，多吃也不會受涼或是上火，其中豐富的維生素C，除了可以預防壞血病之外，對於動脈硬化、冠心病、心絞痛、腦溢血、高血壓、高血脂等，都有積極的預防作用。

此外，草莓中的果膠及纖維素，可促進腸胃蠕動、改善便祕、預防痔瘡和腸癌的發生，對於運動量少的上班族，也有幫助。

◎芭樂

以前芭樂只有在冬天比較常見，現在經過品種改良之後，幾乎一年四季都吃得到。芭樂的膳食纖維豐富，常吃可促進排便，芭樂皮中含有豐富營養成分，因此，建議吃芭樂不需要削皮；若是擔心農藥殘留問題，可以放在清水中約10分鐘，再以流動的水沖洗即可。

◎鳳梨

鳳梨可幫助解決消化吸收的問題，因為鳳梨中的蛋白質分解酵素蛋白酶，可以分解蛋白質，對於食用過多肉類及油膩食物的現代人來說，可使肉質滑嫩好消化。而鳳梨的膳食纖維，還可以讓消化更順暢，餐後食用鳳梨，可以使腸內的穢物排出，消除便祕、讓新陳代謝恢復正常，達到預防腸癌的功效。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)