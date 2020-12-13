【1】增程雄二E飛彈試射 研判將收尾

中科院本月底又將於九鵬基地進行飛彈與火炮試射，由於部分項目的最大彈道高度標註為「無限高」，加上射擊管制區域為設有多個轉折點的不規則形區域，據研判應為增程型雄二E巡弋飛彈射擊驗證，且驗證計畫有可能將收尾。

【2】毛爸媽領頭 哈士奇進香團萌翻天

35隻哈士奇在40名主人帶領下，12日到雲林北港「朝天宮」進香，一名愛爸拉著「哈士奇進香團」紅布條，後面跟著一大票可愛的哈士奇，引起香客騷動，爭相拿手機猛拍，這也是北港朝天宮首次有「狗狗香客」，廟方以廣播歡迎並且祝福「小寶貝們平安健康」。

【3】3變電所共構社宅 松湖露曙光

延宕20年，大台北重要供電拼圖「松湖超高壓變電所」興建露曙光！台電近日提出松湖變身計畫，擬在地上興建社會住宅，同時盤點出萬華華江、南港育成，總計3個新變電所可首度與社宅共構。案子已遞交內政部住都中心評估，希望明年向北市遞案。

【4】台裔太空人 林其兒有機會登月

陸美角力戰場已不僅限於地球。繼大陸上個月送出「嫦娥五號」探測器，執行史上首次月球土壤、岩石樣本採集任務後，美國航太總署（NASA）本月公布「阿提米絲」（Artemis）登月計畫18名太空人名單，他們將為訂於2023年實現的登月計畫接受訓練。18人中包括來自台灣的林其兒（Kjell N. Lindgren）。

【5】徐乃麟嫁女鐵漢不捨噴淚

綜藝大哥徐乃麟的27歲女兒徐廷瑀12日在文華東方酒店幸福出嫁，席開30桌，據悉，徐乃麟顧慮徐廷瑀的夫家不是公眾人物，對於嫁女兒相當低調，並特別請飯店人員過濾賓客，以防媒體打擾。徐乃麟平時講話大剌剌，情緒激動時聽起來像大小聲，昨晚在女兒婚宴上，他獻唱一首英文歌，動人歌聲中充滿對愛女祝福，他想起對女兒的不捨之情，在台上忍不住掉淚，台下賓客也跟著淚崩，鐵漢難得展露柔情一面。

(中時新聞網)