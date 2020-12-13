近來許多幼童出現發燒、流鼻水等症狀，家長以為是秋冬氣溫陡降，罹患一般感冒或A、B型流感，但根據統計，近一個月來，2歲以下兒童感染呼吸道融合病毒的比例較去年同期提高2成，該病對於早產兒、患有慢性肺病及先天性心臟病的孩子而言恐有致命危機，家長切莫輕忽。

呼吸道融合病毒 小於1歳幼兒、大於65歳老人特需留意

據世界衛生組織估計，就全世界而言，呼吸道融合病毒每年造成約6千4百萬人感染，甚至約16萬人死亡。亞洲大學附屬醫院兒童醫學中心副院長林鴻志教授表示，呼吸道融合病毒是造成小於1歳幼兒與大於65歳老人之下呼吸道病毒感染的主要原因，將近2/3的幼童於1歳前，曾感染過此病毒；超過90%的幼兒，在2歳以前曾有2次以上感染呼吸道融合病毒的經驗。

感染呼吸道融合病毒 症狀與感冒相似

成人或年紀較大的健康孩童，當感染呼吸道融合病毒時，症狀與一般感冒相似，包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等，且隨著孩子年紀越大，感染機率越低，嚴重度也大幅降低；但林鴻志提及，對於6週至2歲的寶寶，症狀會較明顯，出現脫水、喘鳴、呼吸急促或發燒等症狀，且容易造成嚴重的急性細支氣管炎和肺炎，甚至窒息、昏睡、煩躁不安、食慾不振等不典型症狀。

多採支持性療法為主 6族群易產生嚴重併發症

林鴻志提到，檢驗呼吸道融合病毒感染的方式是以棉棒取鼻咽的黏液，進行病毒培養後確診，治療上與一般感冒相同，輕症大多採支持性療法，以症狀治療為主，包括脫水時補充點滴、呼吸衰竭合併嚴重喘鳴使用支氣管擴張劑蒸氣治療，重症患者則需監控血氧濃度，若給予氧氣效果不佳，則需適時使用呼吸器治療。

呼吸道融合病毒感染是嬰幼兒常見的疾病之一，雖然感染後會自行痊癒，但仍有少數寶寶會產生嚴重併發症。林鴻志提醒，容易產生嚴重症狀的高危險群包括小於六個月的嬰兒（特別是上托嬰中心或家中有其他兄弟姐妹）、小於35週的早產兒、合併有先天性心臟病、免疫不全，如：先天免疫不全、器官移植者等，和本身有其他慢性疾病或氣喘的孩童。

預防呼吸道融合病毒 施打疫苗+曬太陽有幫助

目前健保針對懷孕週數30週以下的早產兒、併有慢性肺疾病之早產兒（小於或等於35週）、一歲以下患有血液動力學上顯著異常之先天性心臟病童患有慢性肺病的早產兒、1歲以下患血液動力學有顯著異常的先天性心臟病童，在1歲以內應1個月施打一次免疫球蛋白單株抗體，最多施打6劑，可有效避免因呼吸道融合病毒感染產生嚴重併發症。

林鴻志建議，應適度曬太陽，有助人體內固醇類物質轉化成維他命Ｄ，可減少呼吸道融合病毒感染機率。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)