巴西新增4萬3900人染疫 累計確診678萬1799例 08:192020/12/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巴西境內累計確診病例排名全球第3高，但累計染疫病故人數排名全球第2高，僅次於美國。(圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西衛生部今天表示，過去24小時新增4萬3900人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），累計確診攀升至678萬1799例。另新增686人染疫不治，累計病故增至17萬9765例。 南美最大國家巴西境內累計確診病例排名全球第3高，僅次於美國和印度，但累計染疫病故人數排名全球第2高，僅次於美國。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1091213 陸車市回溫 年銷上看2,500萬輛 韓國單日確診950例 疫情擴散恐增速 (中央社) #染疫 #巴西 #排名 #全球 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫旅館沒員工確診 陳時中：浙江台商本土感染可能性低 10:222020/12/12 生活 美國3雪豹感染COVID-19 第6種確診動物 16:122020/12/12 國際 中汽協：2021年大陸汽車總銷量預計達2,630萬輛 年增4％左右 14:002020/12/12 財經 排外＋打壞與陸關係 澳洲恐失全球第3大國際教育市場地位 11:172020/12/12 財經 美FDA批准輝瑞疫苗緊急使用 川普：24小時內就可施打 10:562020/12/12 國際 疫外驚喜 全球碳排量降7％創紀錄 04:102020/12/12 全球財經 輝瑞疫苗緊急使用 美FDA可望授權 04:102020/12/12 兩岸要聞 油價強彈 九個月新高 04:102020/12/12 財經要聞 上季同店銷售年增19％ 疫情助攻 露露檸檬業績發燒 04:102020/12/12 全球財經 社論／放下疑中 啟動兩岸旅遊泡泡 04:102020/12/12 時論廣場 新增8例境外移入 指揮中心14：00說明 10:052020/12/12 生活 國際熱門新聞 陸新冠疫苗爆嚴重不良事件 秘魯暫停臨床試驗 - 國際 慘挨最高法院致命一擊 川普大爆走 暗示炒了司法部長 - 國際 支持者華府街頭集會相挺 川普直升機飛越3次致意 - 國際 - 中央社 才稱陸製新冠疫苗效力達97％ 印尼藥廠改口了 - 國際 澳洲空姐接種陸新冠疫苗 回國卻傻眼了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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