美國萊克多巴胺豬肉即將輸台，台北市政府首開先例，直接要求全市連鎖超商、超市、大賣場等賣場直接設立「不含萊克多巴胺專區」，並清楚標示，讓消費者安心購買肉品。

台北市長柯文哲說，政府應從務實、理性態度、科學角度等層面去面對及解決問題，中央政府強調「產地標示」，但這仍無法消除民眾疑慮，建議政府傾聽人民的心，進一步制定標示要點。

為此，台北市透過《台北市食品安全自治條例》公告「連鎖超商、超市及大賣場設置不含萊劑專區」及「肉品進口商強制自主檢驗」，讓豬肉製品管理能夠食材溯源、明白標示萊劑，資訊更透明，讓消費者能自由安心選購。

台北市政府開先例，要求超商、超市、大賣場直接設置「不含萊克多巴胺專區」。（圖／NOW健康製作）

北市副市長黃珊珊說，北市政府12月10日赴行政院會提出「國外提出自主聲明、新增萊劑獨立貨號、公布逐批查驗結果、強制業者標示萊劑及比照CODEX限量標準」等5大具體建議。

為了讓北市豬肉產品從源頭到架上販售都能資訊透明，北市政府規定，110年起強制北市豬肉進口商自主檢驗萊劑，並於台北市食材登錄平台公開檢驗報告，此為源頭管理。

在連鎖通路端，北市公告110年起，全市連鎖超商、超市、大賣場等應清楚標示「不含萊克多巴胺專區」，以便消費者安心購買肉品。

至於末端食品業者，北市學校午餐、高中熱食部及公有場館分別於109年10月及11月完成換約，規定使用國產豬肉。此外，經過輔導之後，北市67家產後護理機構均自主使用非萊豬，食品販售、餐飲業者則需依法標示。

北市衛生局長黃世傑說，北市府邀集北市豬肉進口商及連鎖通路商召開食安條例預告說明會，蒐集各界意見，擬定自明年起，連鎖通路商販售散裝生鮮豬肉產品，需標示「不含萊克多巴胺專區」，肉品進口商則應每季或每批自主檢驗豬肉萊劑含量，作為下游通路標示參考之用。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)