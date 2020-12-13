別一直坐在椅子上滑手機了！最近有1項新的研究發現，停經後長時間坐著的女性，罹患心臟衰竭的風險比較高。

研究人員從「婦女健康倡議」這項觀察研究中，分析將近80,100名停經後婦女的記錄，她們平均年齡為63歲，研究過程必須回報在醒著的時間之內，自己坐著、躺著或活動時所分別花費了多少時間。

從研究數據中得知，每天坐在床上或在醒來時躺著的時間少於6.5個小時的女性，罹患心臟衰竭的風險比久坐時間長達9.5小時的女性低了15%。每天坐著時間少於4.5小時的女性，罹病風險則降低了14%。

研究人員表示，久坐的時間和心臟衰竭風險的關聯確實存在，即使某些女性達到了建議的運動量，但只要坐著的時間比其他人更多，並且考慮其他疾病因素（例如血壓、糖尿病、肥胖和曾經發生過心臟病）之後，結果仍舊是一樣的。

研究主要作者是紐約州立大學水牛城分校Michael J. LaMonte表示，過去我們一直強調要促進身體活躍的生活方式來改善心臟健康，但是，研究清楚地指出1個很簡單的訊息：應該要更努力的去減少每日久坐時間。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)