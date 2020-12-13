舞帝利哥指控劉德華爽約，到警局報案。(圖／翻攝自微博)

天王劉德華出道39年魅力依舊不減，加上謙虛敬業態度，得到圈內人敬重，而他之前為了宣傳電影《拆彈專家2》，獻出直播處女秀，和帶貨女王薇婭一起賣票，不到5秒鐘，20萬張票全數賣光，可見其人氣，不過現有網紅指控他毀約，並表示已至警局報案。

大陸知名直播主「舞帝利哥」10日預告，劉德華會來他的直播間，並釋出《拆彈專家2》導演邱禮濤錄製的祝福影片，網友得知消息後，都相當期待，也吸引不少商家前來合作，希望能趁天王直播時大賺一筆，未料，之後他開直播，含淚控訴劉德華爽約。

因為他已先給合作方一筆訂金，現在劉德華不來，他面臨巨額賠償，讓他損失慘重，不知該怎麼辦，之後他也到派出所報案，並PO出警方受理的文件，「關於天王巨星採訪活動的事，我在等結果」。

《拆彈專家》劇組人員闢謠。（圖/翻攝自微博）

不少網友看了也批評劉德華「沒有契約精神」，但陸網同時也傳出另一個截圖，《拆彈專家》劇組相關人員發文，強調劉德華沒有經紀人，只有華仔天地個人官網，並請相關人士不要炒作，粉絲見狀也質疑事情真實性，「所以說你們的合約書呢？」、「無憑無據的，是瞎說想炒作嗎？」

(中時新聞網)