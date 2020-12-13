中天新聞台被迫離開有線電視52頻道，轉往網路繼續發聲，但NCC11日在臉書的一篇PO文，被解讀未來是否會「管到網路」？引發熱議。對此，台北市議員羅智強直指，「NCC西廠立了斬中天的大功後，已經準備好血滴子對準網路」。

羅智強今（13）日在臉書直言，「殺完中天殺網路，蔡英文，妳瘋了嗎？」指出NCC西廠立了斬中天的大功後，已經準備好血滴子對準網路，正研擬《網際網路視聽服務管理法草案》，簡稱《網管法》，要封喉網路上所有還敢對政府說三道四的人。

羅智強表示，雖說是「自願登記制」，但實際上，NCC在「一定」條件下，就可以強制要求登記，例如點撃數、使用者等，超過一定數字，而有收取廣告營利（如YouTube廣告分潤）時就得強制登記，數字是多少皆由NCC說了算，如果不理，未揭露、申報相關資訊的話，最高可罰50萬，並得按次連續處罰，且依第10條，共有11大項揭露事項，西廠的要求甚至細到字幕必須是正體中文，若違反，最高可罰100萬，並得按次連續處罰。

至於是否字幕沒有簡體字就沒事了？羅智強指出，還有第13條的帝王水表條款，只要被認定內容「妨害國家安全」、「妨害公共秩序」、「善良風俗」，西廠的血滴子就會再度射出，限期改正未改正，最高可罰100萬，並得按次連續處罰，「就是可以一直罰100萬、100萬、100萬，罰到你死」。

最後，羅智強也說，「蔡英文，妳夠了沒有？台灣人民和妳有仇嗎？台灣民主妳非要砍的寸草不生妳才甘心」。

台北市議員羅智強指稱，NCC已經準備好血滴子對準網路，並有「帝王水表條款」。（圖／摘自羅智強臉書）

NCC11日在臉書提到，近來網路崛起，使用Facebook、BBS、Instagram等，已是日常生活的一部分，也造成不實言論在網路流竄的困擾，網路平台業者是否須要對平台上他人張貼的言論負責，成為熱門話題，並舉例1995年美國的Stratton Oakmont V Prodigy Service訴訟案中，紐約州最高法院判決網路平台業者BBS未刪除不當言論，而應負責。

此言被解讀為中天關台轉戰網路後，NCC難道將矛頭轉向網路，開始審視網路言論，「鼓勵」網路平台業者管理平台內容？

資深媒體人彭華幹在中天「最後一夜」現身相挺，也稱中天放到網路上後，時代力量竟說，為什麼網路管不到？意思就是要趕盡殺絕。網友也擔心，未來是否形成平台業者開始揣摩上意、進行言論審查，直言表示「現在中天沒了，輪到我們了！」

(中時新聞網)