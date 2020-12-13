厄文(Kyrie Irving)與前隊友詹姆斯(LeBron James)的對立愈來愈深，厄文當年在騎士隊的真實情況也被揭露更多。先前重砲抨擊厄文的帕金斯(Kendrick Perkins)這次又跳出來表示：「詹姆斯在球隊有特權，這讓厄文非常眼紅。」

當年詹姆斯轉隊熱火，墊底的騎士用狀元籤選來厄文，後來詹姆斯返回騎士，球隊一哥的寶座當然是詹姆斯拿回去了。帕金斯在The Ringer節目說：「詹姆斯在球隊享有特權，那又如何？我去過的每支球隊都是這樣，身為球隊一哥肯定有特權的。二哥羅賓不可能享有跟蝙蝠俠一樣的特權，事實就是如此。」

熱火總裁萊里(Pat Riley)治軍甚嚴，但他也必須容忍詹姆斯。萊里曾在自己書中暗批詹姆斯是隊上的特權份子，無法把他當成普通球員對待。

帕金斯2014-15球季、2017-18球季與兩人同隊，他指出詹姆斯在休息室擁有專屬的防護員和治療師，厄文想有樣學樣。「厄文自己想要成為詹姆斯，而不是接受詹的領導。詹姆斯其實想培養厄文，很多次特地把關鍵一擊的球權交出。但就我看來，厄文終究不爽詹姆斯的特權。詹姆斯畢竟是聯盟招牌啊，這很難理解嗎？」

當年任職於騎士球團的前球員貝爾(Raja Bell)解釋：「這是一種大哥與小弟的關係，厄文並不喜歡。弟弟總有一天會長大，詹姆斯試圖教他很多東西，但厄文在學完之前就決定單飛了。」

(中時新聞網)