本周有兩波冷空氣，分別在今晚及周五(18日)晚南下！氣象局表示，今天白天氣溫稍回升，晚起轉冷水氣增加、沿海風力增強，周一至周四(14至17日) 東北季風或大陸冷氣團影響，最冷時間落在周二、周三晨間，中部以北、東北部14至16度，沿海空曠地區下探12度，挑戰入冬最低氣溫，氣象專家吳德榮表示，周五(18日)第二波冷空氣南下，強度將比今晚這波更強。

氣象局表示，周一至周四（14日至17日）東北季風或大陸冷氣團影響，愈晚愈冷，到了下周二及下周三晨間氣溫降至最低，屆時中部以北、東北部低溫14至16度，沿海空曠地區12到13度，南部及花東18、19度，周四稍微回溫但仍舊偏涼，須做好保暖工作。

氣象局表示，降雨方面，周一至周四(14至17日)迎風面北部、東半部及恆春半島易有雨，其中基隆北海岸、東北部及大臺北山區降雨持續，有局部較大雨勢，中南部維持多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，本周兩波冷空氣，第一波在今晚南下，明晚至周三清晨，最低氣溫降至13度左右，挑戰入冬最低氣溫，周五晚起第二波冷空氣報到，最新模擬顯示將比第一波更強，周六、日(19、20日)氣溫逐日下降，至於強度會強多少？會降到幾度？模式仍在調整中，需持續觀察。

(中時新聞網)