知名部落客「仿妝夭后 Yui」因罹患肺腺癌病逝，享年37歲。醫師指出，肺癌患者初期無特殊症狀，幾乎察覺不到，發現時往往為時已晚。提醒「4大高危險族群」，不妨盡早篩檢，若及早發現，治療上可以有不錯的效果。

抽菸或常吸入二手菸；生活在高度空氣汙染環境中；曾有其他癌症病史；近親罹患肺癌等民眾，都被醫師視為高危族群。甚至連從未吸菸的婦女，也可能因長期待在通風不佳的廚房，成為被肺癌找上門的潛在對象。

早期肺腺癌幾乎「沒有任何症狀」，被發現時多步入中期甚至晚期。中期患者常見淋巴轉移，有久咳不癒、血痰、喉嚨沙啞等症狀；進入晚期，除了上述症狀更明顯，也會易喘甚至胸痛。

透過X光篩檢、電腦斷層（CT），都可看到肺癌跡象，但問題是肺癌通常要長到1公分以上，才有機會被發現。近來不少人改走健保不給付的「低劑量電腦斷層」（LDCT）檢查，可找出0.3至0.5公分大小的病灶，制敵機先。

不過醫師提醒，不是找到病灶就是找出癌症，很多疾病會在肺部留下發炎痕跡，進而形成結節；這些被LDCT照到的結節，大半不是癌症，反而導致接受檢查的人胡思亂想「我是不是得了癌症」，影響日常生活。

醫師強調，健康檢查無法預防疾病，若在意自己身體，最好的方法就是遠離不良習慣。進行任何檢查前，都要先評估可能狀況，避免過度診斷、過度治療，徒生困擾。

(中時新聞網)