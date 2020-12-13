就算都曾被厄文說過「閒話」，籃網新任總教練納許仍要帶頭力挺他才行！面對厄文在IG發布限動批評媒體是無足輕重的人，納許13日受訪表示，到現在他還沒跟厄文聊過，「但厄文在訓練營的表現難以置信地好，他就是一名球隊領袖。」

「儘管現在你們媒體對於厄文的印象必定不太好，但我認為他很棒，也很喜歡可以執教他，」納許表示，「如果他想要了解我的想法，或是想跟我討論最近發生的這些事情，我很樂意跟他進行討論或溝通，但我目前還沒跟他講過這些。」

厄文最近因為拒絕接受媒體訪問，且打算全新球季都跟媒體保持距離，遭到聯盟處罰他跟籃網各2.5萬美元罰款，沒想到他反而變本加厲，在IG引用美國知名民運人士麥爾坎X的說法，更批評聯盟要把他的罰款，真正使用在慈善事業上。

其實身為籃網新教頭的納許，也曾被厄文掃到颱風尾，因為厄文曾說過籃網根本不需要總教練，場上只需要他跟杜蘭特領軍調度就很足夠，如此猖狂言論代表他根本沒把納許放在眼裡，畢竟過往他跟不少總教練也曾爆發衝突，看來納許只能剉著等！

(中時 )