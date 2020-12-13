民眾黨12日進行黨代表選舉，此次共有4763位黨員參與投票，最終選出100席黨代表，其中包括台北市觀傳局長劉奕霆、網紅「Z9」吳達偉，以及台北市長、民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭。

台灣民眾黨第一次黨代表選舉圓滿落幕，4763位黨員參與投票，採用全程E化線上投票，並透過全程直播的方式公開開票過程，實踐民眾黨「公開透明」的政治理念。最終選出的100席黨代表中，包含女性35席、新住民3席、身心障礙者3席、原住民1席，再加上22席的候補席次。

台北市部分，包括劉奕霆、台北市府前觀傳局長陳思宇、台大13妹之一的「公衛文」王郁文都當選黨代表；新北市有網紅Z9吳達偉；柯文哲胞妹柯美蘭則當選新竹縣黨代表。

黨代表出爐後，預計在明年1月舉行黨代表大會，並選出新任中央委員及中央評議委員，這也代表台灣民眾黨將正式走向更有制度、規模的未來。黨代表將有權參與台灣民眾黨的章程訂定及修正、選舉中央委員、中央評議委員、議決年度預算等等。

黨代表選舉結束後，民眾黨期許，可以繼續團結向前，持續為台灣民眾發聲，「希望台灣，因為有我們，可以變得更好。」

台灣民眾黨的第一次黨代表選舉圓滿落幕！ 恭喜100席當選者，即將陪伴台灣民眾黨跨出新的一步，共同走向下一哩路。 這次總共有4763位黨員參與投票共同選出台灣民眾黨的黨代表，在黨代表出爐後，預計會在明年1月舉行黨代表大會，並選出... 由台灣民眾黨發佈於 2020年12月12日 星期六

(中時新聞網)