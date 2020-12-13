文化部前人文司司長朱瑞皓，被控利用任職傳統藝術中心副主任期間，承辦2件工程標案，向廠商索取回扣180萬元，並上酒店喝花酒，調查局聲請扣押他位於新北市新店區房產，朱聲請撤銷扣押，台北地院裁准朱須繳納232萬2000元擔保金後撤銷扣押。

朱任職人文司司長期間，文化部接獲檢舉，將他調職傳藝中心副主任。廉政署查出，朱在文化部期間因婚姻觸礁後，頻上酒店縱慾，還包養酒店小姐，無力償還卡債及信貸，藉承辦書展採購案機會，向業者索賄78萬餘元並接受招待出國。

之後，調查局又查出，朱在傳藝中心副主任任內，承辦台灣戲曲中心3樓多功能廳、琴房統包案2件工程標案，護航業者取得標案，索取回扣180萬元，並上酒店喝花酒。調查局一度向法院聲請扣押他位於新店的房產。

朱因涉這2起貪汙案遭起訴，由台北地院審理中，他日前聲請撤銷房產的扣押命令。北院合議庭認為，調查局聲請扣押的房產，並非保全證據，而是為日後沒收犯罪所得用途，因此裁准朱繳納232萬2000元擔保金後，撤銷扣押命令。

(中時 )