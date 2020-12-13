結婚為人生大事之一，不少人選擇舉辦婚宴會友與分享喜悅。一位住在中部的網友昨（12日）表示，家裡舉辦喜宴，宴後才發現有自稱議員助理的婚禮蟑螂混入騙吃騙喝，甚至送來的匾額祝福語寫著「百年好好」、「早上貴子」等，行徑十分囂張。

一位中部網友12日在臉書社團《爆料公社》、《伸港大小事》PO文，他表示11日時有兩人自稱某議員助理前來家中拜訪，並帶著匾額取喜帖；12日宴客時，兩人再次帶著寫上祝福語的禮物入場，接待人員則心想僅是政治人物拜票因此放行。而在婚宴過程中，同桌的其他賓客紛紛對這兩人的身分起疑心，但兩人不停逃避問題，飽餐一頓後，還打包好幾袋食物才離席。

婚宴結束後眾人檢查賀禮，拆開兩人所贈的匾額卻發現不僅品質差，上頭貼著的紅紙更是字跡潦草、內容荒誕，還依稀看見禮物署名為「小英之友」、「姚嘉財」，祝福語則把「百年好合」寫成「百年好好」、「早生貴子」寫成「早上貴子」。上網搜尋完全不見「姚嘉財」這號人物，一行人才驚覺自己遇上「婚宴蟑螂」，趕緊發文提醒中部的朋友。

中部一對新人12日遇上傳說中的「婚宴蟑螂」，還送上寫著「百年好好」、「早上貴子」的禮物，還大膽署名「小英之友、姚嘉財」。（臉書社團《爆料公社》／蘇育宣翻攝）

文發出後，不少網友留言回應：「字也太醜，醜到沒說服力！」、「這分明是淘寶貨吧」、「笑死！其實他們為了吃上這頓飯也算用心良苦」、「早上貴子，晚上呢！」、「騙吃騙喝吧！如果議員立委助理，他們早就穿上立委議員背心」、「當婚宴蟑螂然後禮物爛重點中文還沒學好」、「起碼還有送禮，很多蟑螂都是白吃的」。

(中時新聞網)