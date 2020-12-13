中天新聞台換照失敗，12日凌晨正式告別52台，轉戰網路發展，截至今（13日）早上8點多為止，點閱人數正式突破200萬人大關，提前達成中天電視所訂下年底突破200萬的目標。

就在中天電視訂閱人數突破188萬時，網友Master5566在批踢踢發文詢問，「大家都說中天完了，剛剛看了一下，哇靠！已經188萬訂閱了，中天電視快破200萬訂閱了，到底是哪些人支持中天訂閱啊」？

底下網友表示，「大扯了吧」、「驚呆本肥宅了」、「817崩潰！舒壓」、「我本來支持民進黨，但是看到這次政府的獨裁，已經非常討厭民進黨了」、「其實滿厲害的」。但也有網友認為，「訂閱高沒用啊，要看實際看影片的人數才有辦法算收益」、「訂閱數沒差，觀看量如果起不來也沒用」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

《聯合新聞網》12日取得民進黨人士看法，該人士坦言，有這麼多人訂閱，真的很不容易，因為中天的觀眾群較偏中高年齡，多以電視報紙獲取新聞資訊，但卻為了中天學習使用網路。可見，他們或許因政治立場，對中天忠誠度非常高。

此外，國民黨新北市議員葉元之也分享，10日有一位80歲的廖老太太，特別打電話給他求助如何訂閱中天，但是因在電話裡面，很難解釋清楚，廖老太太竟親自搭乘捷運來服務處，只為學習如何訂閱中天。不只廖老太太，服務處周邊的街坊鄰居，有的長者還會請助理到他們家中協助，原因就是希望能夠幫忙訂閱中天的YouTube頻道。

中天新聞台遭NCC不予換照，中天聲請假處分卻遭駁回，執照11日到期，12日凌晨零時起，原有中天新聞52頻道消失。在被關台的前一夜，中天主播和來賓輪番開講，旺旺集團董事長蔡衍明董事長也到場，堅持守候中天到關台最後一秒，就在最後一秒，蔡衍明高舉雙手，表示中天不會因而被打倒，而是轉戰新媒體，重新出發。

(中時新聞網)