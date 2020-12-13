美國首批300萬劑輝瑞新冠疫苗將於本周陸續運抵各州。

美國新冠肺炎確診人數於昨（12）日正式突破1,600萬人關卡，單日新增死亡人數也創下3,309例歷史新高紀錄，不過好消息是，繼美國食品暨藥物管理局（FDA）批准輝瑞新冠疫苗後，第一批疫苗將於14日上午運抵各州，接下來一周將有300萬劑疫苗陸續到位。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）、美聯社報導，美國新冠肺炎疫俊嚴峻，12日總確診人數已經突破1,600萬人大關，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，至今美國一共有逾1,603萬人染疫。同一日，美國單日死亡人數也來到3,309例，刷新冠疫情爆發以來最高紀錄，至今全美一共有超過29.7萬人病歿。

不過好消息是，美國FDA於11日晚間緊急批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗緊急使用授權（EUA），負責疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）的陸軍上將柏納（Gustave Perna）昨日表示，首批300萬劑疫苗將於13日上午開始運送至各州。

柏納周六在記者會上宣布，疫苗將於24小時內開始裝箱，貨車將於周日上午開始配送，預計周一全美將有145個地點收到疫苗，周二運抵另外425個地點，周三最後66個地點也會收到疫苗，第一周將會有約300萬劑疫苗到位。

柏納補充，接下來每周將會有更多疫苗開始配送及施打。

報導指出，目前尚不清楚誰能成為第一批接種疫苗的族群，不過預期醫護人員、長照中心住戶及工作人員將優先施打輝瑞疫苗。

(中時新聞網)