【愛傳媒陳朝平專欄】12月10日，國際人權日，蔡英文陳菊合體，比了一個像是扼殺喉舌的手勢，表示台灣人權Upgrade。

12月10日晚上9點19分，宜蘭外海發生芮氏規模6.7地震，全台震驚。也不知老天爺鬧啥脾氣？老天爺有意思，有線電視電影台也不遑多讓。

人權日第二天，電影台重播《關鍵少數》（Hidden Figures）一片。關鍵少數的故事背景是60年代美蘇太空競賽，三名非裔女性凱薩琳・強森、桃樂絲・范恩、瑪莉・傑克森在NASA蘭利研究中心負責計算工作，因膚色飽受種族歧視之苦。

劇中的幾段劇情，在蔡英文陳菊大喊人權Upgrade次日、也是中天新聞台關台當晚觀看，格外諷刺和發人深省。

其一，NASA第一位非裔工程師瑪莉，想去白人就讀的學校進修，以便取得工程師資格，她先生對她說：「自由不是申請來的，自由是爭取來的！」對照中天一案，我們也可以說，新聞自由不是申請來的，是爭取來的？！費勁唇舌，和粗暴的政權談新聞自由，永不會贏！

其二，男女主角經過一處街頭，黑人群眾正在舉行抗議活動，忘了是哪位主角說了一句話：「爭取人權的方法不一定是文明的！」聯想起當年的美麗島事件，的確，人權往往是靠暴力、非文明的手段爭取來的！

如今，民進黨所作所為，我們不禁要驚嘆：踐踏人權竟然可以這般的文明！踐踏人權竟然可以用法律來包裝！

其三，桃樂絲遲遲不能升任主管，她向白人主管薇薇安・米契爾婉轉表達抗議。米契爾很不屑地丟下一句話：「妳應該感謝今天還保有工作！」聽來，像不像民進黨對老百姓質問的回應？

謙卑、謙卑、再謙卑，早已成了高傲、高傲、高高傲！有便宜的美國豬肉吃，就不錯了!還管甚麼萊克多巴胺？沒見到我們在忙國安問題呢！

其四，蘇聯太空人率先登上外太空，蘭利中心主任艾爾・哈里遜召集同仁，大發脾氣地自問自答：蘇聯人難道比我們聰明嗎？我不覺得，那一定是他們比我們努力！

艾爾下令大家打電話回家，告訴家人要加班，不想加班的人，明天可以不必來上班了！

艾爾沒有看到的是，白人的優越感和對黑人女性的歧視，讓蘭利中心無法善用非裔女性的長處，組織成員無法同心同德，如何能贏？

這問題，直到凱薩琳必須來回奔走1600公尺去使用專供有色人種使用的女廁時，才爆發開來！

直到艾爾親自動手拆掉了有色人種廁所標示，直到他們正視凱撒琳等三位非裔女性的重要性和貢獻時，美國首位進入地球軌道的太空人約翰・葛倫才順利升空，美國才重新取回了太空競賽領先的地位。

民進黨執政後，蠻橫推動的轉型正義、軍公教年金改革、違憲建立的促轉會、修立國安五法、反滲透法、反中仇中、利用假共諜案羅織反對黨人士罪名、乃至於強行關閉中天新聞台，正在讓越來越多的中華民國國民離心離德。離心離德的台灣，如何能Upgrade?如何能在兩岸乃至世局競爭中，Great again?

天意不可知，我也無法揣測有線電視電影台選片人的潛意識，反正，我是這麼想的！就不知道，影響台灣以及兩岸和戰的關鍵少數，去哪兒尋？

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)