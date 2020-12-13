【愛傳媒葉毓蘭專欄】政府弊案連連，8日我在立法院總質詢，對國家的廉政制度提出關切和要求，請蘇院長盯緊行政團隊的螺絲。

勞金局游迺文組長負責操作四兆的勞動基金長達9年，自2015年起遭人4次檢舉，包括多次接受券商招待與收受退佣、指定特定券商作為基金操作、與券商多次飲宴等，真的是一人所為？背後是什麼樣的靠山跟力量？一個人有可能遮天嗎？毫無內控機制，操作問題叢生，缺乏適當的輪調作法，內控、查核機制嚴重出了問題。內神通外鬼，已多少年了，四大基金如此運作，放任內線交易，不賠才怪！

我請教院長，除了游迺文弊案，今年政府機關的貪瀆至少16件，台電核燃料運輸弊案、台鐵官員收回扣案、財政部關稅總局海關集體貪瀆弊案、調查局 遺失毒品案等，都讓人民失去對政府的信賴。

法務部也草擬了揭弊者保護法草案，但是在法案通過之前，院長有什麼加強防弊的權宜？包含私部門如銀行業理專等，也都需要有吹哨人防弊機制。

院長也認同問題的嚴重性，承諾在揭弊者保護法通過前的公、私部門規範作法盤整並跟我報告。

14年前蘇院長第一次擔任行政院長時，帶著警消團隊重建光榮感，走出治安黑暗期，幫基層警察的俸點從450提升至500，這次蘇貞昌三度擔任行政院長，我期許不要讓行政團隊螺絲鬆了，衍生弊端，更希望他能幫警消解決諸多問題，調整27年未改的警勤加給，讓警消退撫制度與一般公務員脫鉤吧！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)