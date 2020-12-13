【愛傳媒黃珊珊專欄】9月初內科園區有一排樹木遭到斷頭式修剪引發許多討論，雖然引發爭議的路樹屬於私人所有，並非公有的行道樹，但我們也開始著手與大安森林公園之友基金會的合作，舉辦「全台首屆樹木修剪示範賽」，希望藉由交流活動，讓更多團體、公司及民眾了解什麼是「樹木修剪作業規範」。

修剪樹木，其實也有大學問！近來頻傳樹木無預警傾倒、枝幹剝落傷人或毀車等意外，原來是因為連日下雨也會造成樹冠端含水量增加、變重，要是樹木本身又有褐根病的話，樹倒的問題就更容易發生，這時就凸顯「修剪」的重要性。

而適當的修剪也會讓陽光直射草地，增加風的流動，進而降低小黑蚊的孳生，很神奇吧。

基金會認為「守護用路人的安全，從修剪做起，這也是守護都市森林一連串SOP的起手式。」所以我們要謝謝來報名參與、精進市容的的專業團隊，更要感謝辛苦的公園處同仁及許多熱心的志工，謝謝你們照顧大安森林公園內6,000棵樹木以及全台北市超過8萬棵的行道樹，讓市民享有更優質的都市綠意！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)