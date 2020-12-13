【愛傳媒採訪中心報導】「做公益也要接地氣！」由慈濟基金會主辦「Fun大視野．想向未來——第三屆青年公益實踐計畫」，最終獲選錄取的13組青年團隊正式登場！

慈濟號召有志青年，以「公益」的理想出發，一同關心我們所在的土地，以及全世界需要被幫助的人、事、物，進而擴大社會影響力，針對各類「社會議題」實踐措施。12月12日下午在臺北華山文創園區舉行成果發表會，讓大眾看見善效應在青年族群產生的共鳴，激發無限大的正能量。

「青年公益實踐計畫舉辦第三屆，也即將邁入第四屆，每一年都看見青年在公益精進的創意！」教育部青年發展署副署長王育群表示，感謝慈濟用心陪伴這群用實際行動投入公益領域的年輕人，並在公益的核心價值中體現社會各層面需要被關注甚至改善的議題；慈濟基金會顏博文執行長則特別感謝專業的業師們陪伴各團隊，為團隊出謀劃策提供寶貴的建言，讓原本紙上談兵的企畫內容，得以一步步化為具體「實踐」的行動力。

臺灣蘊藏深厚的軟實力，許多年輕人擁有創意無限的構思能力，將這些想法經由完整的企劃呈現，並透過嚴謹的培植過程，落實在社會公益領域，讓「利他」精神付諸行動，自2017年起，慈濟基金會舉辦「Fun大視野．想向未來」青年創新推動計畫，為許多社會創新的年輕夥伴做踏實又堅毅的後盾。

「第三屆青年公益實踐計畫」共吸引全臺217組團隊提案，最終錄取13組團隊，在計畫培育模組的系統中，以「孵化」及「加速」的概念，慈濟規劃提供培力課程，並連結各方人脈網絡與資源，為實踐公益打造一個令孵化及加速兼具的平台，團隊經歷約十個月與業師的密集會面及陪伴下，一步步輔助這群關注社會公益的青年，落實各團隊的創意發想，並持續執行公益計畫的每個步驟，希冀為世界挹注更多正向影響力。

「和我們一起往未來前進！」由於社會及環境快速變遷，我們的世界出現了許多問題，正衝擊著生活週遭，不論是貧窮、人權、氣候變遷帶來的影響，又或是經濟發展上出現瓶頸，不同領域且複雜的議題不斷出現，但也有越來越多的夥伴站出來，勇敢地面對與解決，13組團隊透過對外分享，闡述企劃內容及分享實踐成果，讓各界給予審視、交流及研討，期許一同為臺灣及世界提升向上的力量。

(中時新聞網)