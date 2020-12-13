【愛傳媒採訪中心報導】新金馬主席李安國際大導演以及最佳女主角、女配角雙料影后陳淑芳和最佳剪輯獎賴秀雄，三位臺藝大傑出校友於12月11日下午特別抽空返回母校敘舊，由臺藝大校長陳志誠歡迎接待，並表揚其成就與殊榮。首先李導演以自身經驗分享目前全球電影發展現況和未來趨勢，與陳校長針對學生跨域整合之課程規劃和培育學生國際視野能力等議題進行討論，過程中給予許多寶貴意見，獲益良多。陳淑芳與賴秀雄先生也分享金馬得獎的榮耀與感動。而李導演稱讚陳淑芳演技精湛且持盈保泰，非常有活力，雙方回憶當年求學時期的點滴趣聞，場面溫馨歡樂。

陳淑芳則分享了目前臺灣演藝戲劇發展現況，並親切幽默地提到在拍攝和宣傳電影《孤味》時不畏艱辛等經歷，展現了窩心的親和力。她希望透過自己長年在戲劇上的經驗積累，照亮臺灣新生代優秀影劇創作人才。賴秀雄先生也謙虛的表示目前在業界還有很多校友都非常優秀，自己仍須持續努力並精進專業。

陳校長真摯感謝三位百忙之中撥冗回來臺藝大，國際大導的李導仍秉持謙懷和善與感恩回饋，回到母校讓人感到猶如漫漫長冬的暖陽。學校也一直學習導演堅毅努力的精神，期盼臺藝大一如李導百尺竿頭更上國際首府。也恭賀陳淑芳和賴秀雄榮獲金馬獎，母校倍感榮幸與驕傲。期間簡介了目前學校校務發展現況，並提到壯大藝術大學之大計畫籌劃。李安導演也深表認同，表示未來再洽排較長的時間回來與陳校長接續討論。

李安導演接著說年輕在學校時有點狂狷，不願墨守成規，喜歡到各個科系去觀摩學習。綜合型藝術大學的臺藝大擁有非常寶貴且完整的資源，尤其對於一位藝術家的啟蒙、養成之人文基礎，母校確實是最理想的場域，也是臺灣藝術發展很難得的培育基地。現在世界趨勢變化很快，建議母校學習生態環境，諸如電影相關課程架構得持續轉型和做未來規劃。在師資、硬體等方面皆要有前瞻性，必得提前佈署因應新時代，如拍片之程序，因數位化已強化了其製程的有機性等。

李安導演於民國65年畢業於臺藝大前身的國立藝專影劇科，曾榮獲傑出校友楷模和名譽博士學位。導演回憶過往提到求學時期非常享受藝專在學時期校園內濃厚的藝術氛圍；學習了戲劇、電影、畫畫、寫作、舞蹈和聲樂。而本次會談特別邀請到導演在藝專時期的聲樂老師申學庸見面敘舊。申老師為國立藝專音樂科創辦人（現臺藝大音樂學系），培育許多優秀的演奏人才，是臺藝大教育發展史上的重要教授。兩人許久不見，申老師讚許李導演在學生時代就很聰慧傑出，今日的成就讓大家都非常引以為榮。也恭喜陳淑芳女士雙喜臨門。

會中陳校長也特別聘任李安導演擔任臺藝大首屆校友顧問，並頒發顧問證書，期望導演能持續給予學校發展更多寶貴的建議。

有「國民阿嬤」之稱的陳淑芳為影劇科第一屆校友，在今年第57屆金馬獎以《親愛的房客》、《孤味》兩部電影勇奪最佳女配角與女主角獎。而賴秀雄於民國79年電影科（現臺藝大電影學系）畢業，以《陽光普照》和《消失的情人節》兩部作品連續榮獲第56及57屆金馬最佳剪輯獎，專業技術實力有目共睹。此外，今年金馬獎其他獎項上臺藝大校友們所獲得之成績也非常優異。包括電影系老師郭禮杞以《無聲》獲頒最佳音效獎等。而另一位重量級傑出校友導演侯孝賢更獲頒終身成就獎殊榮。

臺藝大創校65年來培育無數傑出校友，未來將持續發揮藝術大學首府之責任，學術體系與創作實踐兼備，持續成為藝術展（覽）、（表）演、（播）映、（理）論的領頭羊。

(中時新聞網)