【特約記者吳思賢報導】愛傳媒日前報導在台東深山裡，佇立著神秘的古砲，不只有超過百年歷史，而且還是從萬里之外的俄羅斯西伯利亞而來。

有讀者質疑說：有證據證明古砲是從俄羅斯而來嗎？也有學者說：台灣有很多偽歷史，經常幫來路不明的古蹟添加道聽塗說的身世，例如彰化八卦山上的古砲，到底有沒有參加過乙未抗日戰爭？恐怕需要更多的證據才能證明。

針對八通關東側的霧鹿古砲，當地的說明牌上面寫著大砲是從俄羅斯而來，在日俄戰爭時被日本擄獲，後來又運來台灣使用。說明牌上還說：這是鑄於1903年列寧格勒的3吋鐵砲。

這些說明大致正確，有些小細節則有出入，因為仔細看砲身，上面還可以看出有一些俄文，除了在左側有序號1582之外，最清楚易懂的就是右側的1905這四個阿拉伯數字。由此可見，這尊鐵砲很可能不是鑄造於1903年，而是1905年。日俄戰爭發生於1904年2月到1905年9月，這尊鐵炮很可能是俄羅斯帝國為了應付對日本的戰爭而加緊打造，沒想到反而變成提供武器給日本。

針對日俄戰爭，其實台灣不是因為霧鹿古砲存在才見證了這段歷史，而是曾經參與日俄戰爭。當時俄羅斯決定派遣歐洲艦隊來遠東加入戰爭，日本認為台灣海峽是俄羅斯艦隊的可能航線。總督府在苗栗的虎頭山設置基地，監視海上動靜。

日本在日俄戰爭勝利後，總督府認為虎頭山提供情報發揮貢獻，幫助日本海軍打敗俄羅斯海軍，所以大正年間在當地建立「日露戰役望樓紀念碑」。俄羅斯當時翻譯為「露西亞」，日露，即「日俄」之意。不過也有軍事研究者指出，當年俄羅斯艦隊是從台灣東邊的太平洋北上，其實沒有經過台灣海峽。

(中時新聞網)