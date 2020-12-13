【特約記者吳思賢報導】台劇過去一段時間在東南亞走紅，讓業界感到振奮，許多新聞媒體也紛紛探討原因。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚接受電視訪問時指出，主要原因有三：一是CATCHPLAY的影音平台「CATCHPLAY＋」積極進軍東南亞。台灣自己的影音平台在東南亞站穩腳步，當然有利於台劇前進東南亞市場。

賴祥蔚教授說，台灣在民主自由的體制之下，各種題材的創作都沒有限制，加上政治經濟社會等各方面的現有發展，都有值得東南亞國家參考的地方，例如多元成家、小資生活、社會抗爭、司法正義、乃至於族群融合等面向，這幾年都有許多進步，也紛紛進入台劇，因此吸引文化相對來講比較接近的東南亞觀眾觀看與學習。

至於台劇在東南亞走紅的第三個原因，賴祥蔚教授說，這是因為網路時代，觀眾看劇、追劇都更有自主性，經常快轉，因此各地平台對劇的需求都變大了，這就讓台劇進入東南亞市場的機會大增，加上這幾年台劇有許多精緻作品，其中還有一些在集數上比較輕薄短小的連續劇，例如先前相當受歡迎的「植劇場」系列，很容易就會獲得觀眾的青睞。

台劇走紅東南亞，未來如何深耕市場，進而總結經驗繼續行銷其他國家，看起來會是台劇生存發展的重要課題。

(中時新聞網)