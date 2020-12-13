【愛傳媒報導】《新墨魂Online》與《富達樂透》首次跨界合作。來自韓國的MMORPG遊戲與樂透預測App正式聯名，具有高人氣的電腦遊戲和與樂透App紛紛於今年暑假在台灣上市，並取得了亮眼的成績。

《富達樂透》以數據分析為基礎，提供了多樣化的樂透資訊服務，此系統獲得了KRI韓國紀錄協會的官方認證，成功預測出最多組的頭獎號碼。今年7月在台上線後，至今已成功預測出11組今彩539頭獎號碼與數十組大樂透與威力彩的大獎號碼，並持續不斷地優化分析系統。

《新墨魂Online》過去10年來已積累了無數玩家的好評讚譽，在台灣發行後，更於端遊市場強攻至亞軍位置。此款擁有爽快戰鬥與多樣化系統的MMORPG自今年7月上市以來，伺服器多次加開玩家數持續上漲，受到新舊玩家熱烈的支持與響應。

富達樂透執行長吳宗翰表示，和人氣遊戲聯名合作令人期待，希望玩家在暢遊新墨魂Online的同時，藉由富達樂透的預測系統也獲得好運，也預告未來將持續努力提供更優質的服務和優惠的聯名活動；本次跨界聯名活動，宣佈將帶給民眾雙倍的優惠活動－即日起註冊成為新墨魂Online的遊戲會員，即可免費獲得富達樂透的30天VIP會員體驗券。即刻起富達樂透雙11活動也同步開跑，商城內的會籍將全面7折起，《新墨魂Online》也同時在雙11準備多樣化的活動，舊雨新知敬請期待！詳細資訊請上網查詢富達樂透和新墨魂Online。

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《新墨魂Online》與《富達樂透》跨界聯名 雙11雙倍優惠活動開跑。（圖／愛傳媒提供）

(中時新聞網)