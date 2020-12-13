大陸女星徐冬冬以天使臉孔與E罩杯的火辣身材，而擁「大陸第一美胸」的美名，總是不吝嗇曬好身材的徐冬冬，近日則罕見在網上吐心聲，徐冬冬感性提到：「性感路線是我曾經的謀生之道，我很感謝它，也從來不後悔自己當初做了這樣的選擇」。

30歲徐冬冬早期拍攝許多性感寫真，近年以電影《追龍》以及網絡電影《大嫂》、《餘罪》打開知名度，擁美艷外表的徐冬冬，其實是個道地的東北女孩、男孩子性格，不過每當徐冬冬展現性感、嫵媚妖嬈的一面就圈粉無數，徐冬冬也因此受封「大陸第一美胸」的美名。

徐冬冬日前則罕見在微博吐心聲，她感性提到：「性感路線是我曾經的謀生之道，我很感謝它，也從來不後悔自己當初做了這樣的選擇」，徐冬冬認為，「性感」是對一個人魅力的肯定，而她現在可以有相對穩定的工作、踏實賺錢養活自己，也讓徐冬冬直呼：「沒有遺憾，特別知足」。

徐冬冬微博全文。（圖／取材自徐冬冬微博）

徐冬冬感性發聲，也吸引粉絲留言打氣：「只要不後悔，不遺憾，就對得起自己」、「很真實的姐姐」、「我很喜歡你拍的每一部戲，喜歡你的詮釋，身材是你的加分點」，還釣出徐冬冬回應：「比我好的人太多了。真誠真實腳踏實地」。

(中時新聞網)