【實習記者余品曄/新北市】國立臺灣藝術大學自2017年1月開始動工的「多功能活動中心」耗資近新臺幣6億元，終於完工，使用執照於10月1日發下，並預計在12月底前舉辦啟用典禮。

臺藝大體育室主任彭譯箴表示，大樓內的空間使用和未來營運方針大致上都已規劃，地上6層樓，地下1層樓。其中B1為停車場，1樓為公共空間，2樓為游泳池，共有8個水道，每道長25公尺，由廠商外包經營，補人手不足，並有3名救生員在現場待命；3樓有體育室辦公室及活化教室；4樓有羽球場，羽球場採國際標準，天花板挑高12米，還有健身房、桌球室、瑜珈教室及有氧教室，5樓為教師研究室、會議室及視聽教室，6樓為綜合球場，其中4樓瑜珈教室、有氧教室及6樓綜合球場採用楓木地板，希望讓使用的同學和民眾都能感到舒適；綜合球場可依據當下所需，利用地墊改變球場規格，是籃球場也能是排球場，且都符合國際規格，未來能夠承接各種運動賽事；新的健身房未來也會聘請2名健身教練，開立課程。

為了維護良好的場館空間，校方訂定相關規定，例如由於使用楓木地板，館內禁止飲食，且出入時須穿運動鞋或乾淨室內鞋，避免刮傷地板。另外，部分場館（如健身房），將酌收費用，用以維護設備，保持運動環境安全。

在教學空間方面，可望開放更多元課程，如推廣教育、運動健身、藝術類等，不局限於運動相關，增加場館使用率，避免大樓淪為蚊子館。彭主任強調，多功能活動中心是對外開放的，透過深耕方式去培養客群，不只是臺藝大的學生，也希望能打開校園周邊居民的運動習慣。

(中時新聞網)