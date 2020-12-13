西門町最近出現一名「蘿莉塔」（註）裝扮的年輕正妹，坐在路邊徵求男友，還開出5大條件，吸引不少人注目，網友爭相分享，自告奮勇「我願意」。女子自稱目前單身，會這麼公開徵友，是因為「不想耶誕節和跨年一個人過」。

這名女子列出的條件雖有門檻，但也不是太高，包括「20歲以上、身高172以上、不要胖、帥哥佳、渣男退散」，大膽行徑令人好奇，被網友分享後更引起熱烈討論。

根據《東森新聞》報導，女子綽號「倪安」，自稱已單身兩個多月，她接受採訪時透露，因試過交友軟體、PTT等方法，但都找不到適合對象，不希望年底的兩大重要節日孤單地過，乾脆上街找男友。

有人佩服她的勇氣，也有人跟她合照、留言鼓勵，甚至送上熱飲。由於方式太另類，坐不到兩天，「倪安」的LINE好友已達5000人上限。

網友維持「萬人響應、一人到場」的嘴砲風格，不僅男網友自告奮勇說可以，女網友也「輸人不輸陣」，盼比照辦理、順利脫單。

不過有網友找出「倪安」IG，發現她的貼文並不多，懷疑是不是什麼直播或行銷的宣傳活動。

註：「蘿莉塔」是一種服飾風格、源自日本的次文化。這種風格啟發自維多利亞時代的女童服裝和洛可可時期的宮廷服裝。

(中時新聞網)