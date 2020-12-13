婚姻難以維持，任何一件事情都可能成為斷開婚姻的原因，但離婚這事一但走法律途徑，你的忍無可忍的點，法官不見得買單！專業律師郭德田就分享案例，人妻偷看帥尪電腦，點開D槽資料夾一片「不堪入目」，覺得無法接受提了離婚，但法官卻覺得證據「還不夠」不願判離。

現代人都說離婚比結婚容易，但其實循法律途徑，離婚也變得不簡單，律師郭德田就在《新聞挖挖哇》節目上表示，其實很多人認為的忍無可忍，或是覺得另一半的特殊性癖好，是訴請離婚相當充足的理由，但其實假設沒有直接影響到婚姻，法官很可能不會判離婚。

郭德田律師表示，法院的判定，是講求會影響到婚姻的直接證據，像是單純無法接受老公的愛好或收藏等，即便是性愛光碟，法官仍是會詢問是否有其他的行為因為這些愛好收藏而發生，如只是女方覺得色情不雅，或是找到老公跟別的女生拍的性愛片，但無法證實這是在婚內發生，這樣法官會覺得無法認定這段婚姻無法繼續下去，郭律師還說，像是收藏性愛光碟這類癖好，「我們看都覺得還好」。

郭德田舉了一個實例，有名人妻發現帥尪常關在房間內，還會發出奇怪的聲音，因此趁老公不在，好奇偷看他的電腦，一點開D槽赫見一堆淫照，還覺得影中人的重要部位很熟悉，認為就是她老公的私密處，因此發現帥尪沉迷交友網站，會跟女生互傳私密照，老婆對此既震驚又覺得難以跟對方走下去，因此到法院訴請離婚。

但是，法官接下了案子後，認為丈夫方面沒跟他人發生性關係，只能算是行為不好而無違法，無法只從老婆發現的這件事情來下判斷，因此會追問太太，丈夫是否有跟誰婚外情、是否有親密對話紀錄、是否有進一步發生性行為，如果太太無法拿出證據或回答，則法官很難給判離婚。

(中時新聞網)