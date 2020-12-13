台北市街頭周六晚間稍嫌冷清，因許多人被新北耶誕城吸引，不畏低溫、跨河同嗨。新北耶誕城12、13日一連兩天舉辦「巨星演唱會」，板橋市民廣場成了大型舞台。網友分享高空俯拍畫面，滿滿人潮擠爆現場，開玩笑說「人多到可能過個馬路，會牽到別人女友的手」。

「巨星耶誕演唱會」，由Hebe田馥甄、玖壹壹、八三么等超強陣容輪番接力演唱，共22組歌手登台。由於活動採免費入場，吸引不少粉絲追星；不看演唱會的人，闔家大小前往耶誕城踩街，人潮不輸跨年夜。

新北市政府、板橋車站周邊，自昨天下午起逐漸湧入人潮、車潮。北捷板南線「重兵移動」，方向不是往信義區或東區，而是跨越淡水河往板橋，人群甚至溢出到府中等商圈。

許多從外地來的粉絲被卡在「毀滅式人潮」中，短短5分鐘的路，前擠後推走了半小時還沒走出去，嚇得直呼「明年不敢再來了」。有網友打趣地說，這種人潮只要女友的手沒牽好，恐怕過個馬路「會變成牽到別人女友的手」。

反而是板橋人老神在在，強調自己多待在家裡，不會出來人擠人，「每年都這樣，雖然我板橋我驕傲，但這種場面真的不想去現場，太誇張了」。

新北巨星演唱會今晚還有一場，民眾若要經過當地，最好備妥B計劃。（翻攝我是板橋人臉書）

(中時新聞網)