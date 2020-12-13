檢警偵辦館長槍擊案，8日第三波掃蕩竹聯幫寶和會，拘提幫派幕後大哥邵柏傑及手下5人到案。（王揚傑攝）

「竹聯寶和會」涉館長槍擊案 警「抄家」逮10要角

檢警偵辦「館長」陳之漢遭槍擊案，繼續有重大突破，調查發現，槍手劉丞浩與竹聯幫寶和會關係密切，繼10月逮捕竹聯幫寶和會要角施俊吉等10名嫌犯後，8日再對寶和會進行第三波掃蕩，逮捕寶和會幕後老大44歲邵柏傑等5人到案。據悉，槍殺館長前一天，施俊吉帶劉丞浩到桃園監獄探視寶和會殺手吳佳榮，提及「家裡開銷費用都夠吧」、「每個月都有拿到吧」，疑似對劉丞浩「行前特訓」，堅定他下手行兇的決心。

「館長」槍擊案專案小組追查發現，今年8月28日館長遭槍擊曝光後，隔天29日傍晚，寶和會即以LINE群組召集20多名成員在北市敦化南路一段堂口緊急集合，會長林修伯、邵柏傑均到場。專案小組強烈懷疑幫派成員在商討對外封口相關事宜，但一干犯嫌到案後均否認，聲稱只是去聊天。

據《鏡週刊》報導，專案小組發現，寶和會要角施俊吉，在館長槍擊案發生前一天，曾帶著槍手劉丞浩前往桃園監獄，探視2010年因砍殺竹聯幫弘仁會副會長卓士傑致死、目前服刑中的殺手吳佳榮。

會面中，施俊吉對吳說「最近在裡面好嗎」、「家人過得如何」、「家裡開銷費用都夠吧」「每個月都有拿到吧」等語，疑似要強化劉丞浩隔天執行槍殺館長的「決心」。

檢警指出，目前雖無寶和會直接涉入館長槍擊案的直接證據，但調查發現寶和會分子涉及多起暴力犯罪案件，經新北地檢指揮新北警刑事警察大隊、林口分局、刑事警察局偵查第一大隊專案小組持續追查，發現近年幾起槍擊案疑由寶和會成員參與其中，不排除多起槍擊案均由寶和會主導。

專案小組表示，竹聯幫寶和會素以手段凶狠著稱，三波掃蕩行動共查緝寶和會20人到案，涉嫌暴力介入土方工程、爭奪公司經營權及網路詐欺等。

(中時新聞網)