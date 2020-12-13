儘管巫師「二年級生」日籍前鋒八村壘還沒真正打出NBA身手，他的八卦卻已經掀起很大風波了！今年選秀探花「球弟」拉梅洛鮑爾的前女友艾許麗最近發布一則影片動態，可以清楚看到八村壘在她身後激情跳舞，證明兩人正在戀愛中。

畢竟艾許麗是拉梅洛鮑爾從高中時期就交往的女友，不過兩人戀情在去年宣告結束，到現在球弟還沒針對這段戀情發表任何評論，只是八村壘這麼快就接手別人前女友，更不怕公開曬恩愛，代表外型亮麗且身材姣好的艾許麗確實很有一套。

八村壘上季效力巫師場均13.5分、6.1籃板，還有不少的進步空間，巫師今年休兵期用沃爾跟火箭換回「忍者龜」韋斯布魯克，相信在韋斯布魯克組織下，八村壘或許能有所進化，問題是他還是要把專注力放回球場，而非場外的八卦戀情。

最近不只八村壘與拉梅洛鮑爾捲入八卦戀情之中，就連正因右腳阿基里斯腱撕裂重傷的勇士「浪花弟」克雷湯普生，也被爆出跟辣妹裸露上半身的不雅照片，詭異的是，爆出這張照片且馬上刪除的妮基雅，是灰狼後衛羅素前女友，照片中的女性也非妮基雅。

(中時 )