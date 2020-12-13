宜蘭縣楊姓男子昨天搭乘客運南下嘉義準備參加馬拉松比賽，不料，抵達嘉義轉運站呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，雖立即送醫急救仍不治，檢警今天將相驗釐清死因。

警方表示，住在宜蘭、現年67歲楊姓男子因要參加今天早上在嘉義舉辦的馬拉松比賽，昨天先搭車到台北後，下午2時30分自台北轉運站搭乘客運南下嘉義，並於晚上6時50分抵達嘉義轉運站。

警方指出，當時車上其他乘客都下車了，僅剩楊男還坐在位子，下車的乘客向客運司機反映男子叫不醒，司機前往查看，發現男子已無呼吸心跳，經通知119救護人員到場，發現楊男已呈現OHCA狀態，立即送醫急救後仍不治。

警方採證，未發現有人為因素，檢視楊男行李，發現有參加嘉義馬拉松比賽的號碼牌，還有衣物、消炎鎮痛外用藥等雜物。

警方說，楊男未婚，男子的哥哥及妹妹趕到嘉義處理；今天將報請檢察官相驗釐清死因。（編輯：唐聲揚）1091213

(中央社)