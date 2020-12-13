台南一名男子昨晚開車經過台南市區，卻塞在車陣中動彈不得，讓他忍不住上網哀號，到底台南現在又有什麼活動，路上塞爆了！而活動現場曝光後，更讓大家直呼「根本喪屍」、「什麼邪教的聚會嗎？」。

一名男子被塞在車陣中，讓他忍不住上網哀號，到底台南現在又有什麼活動。(翻攝自 台南爆料公社)

這名男子在臉書社團「台南爆料公社」抱怨，台南市區人車塞爆，到底是在辦什麼活動，害他困在車陣裡崩潰出不去。對此，在地人紛紛指出，台南到了年底都在辦活動及遶境，每個禮拜都很熱鬧，「過年之前週週滿檔，通通塞好塞滿」、「奇美博物館耶誕市集爆多人的」、「兩間廟建醮，還有彩虹音樂會」，在地人也建議，因為台南年底都是廟會慶典，要來玩麻煩要有點心裡準備，「不騎車，就是塞」。

社團內更有人貼出昨晚奇美博物館耶誕市集人滿為患的景象，網友們驚呼：「一堆喪屍」、「這是什麼邪教的聚會嗎?」、「你不說，我以為是哪部喪屍電影」、「這人潮好恐怖」、「怎麼拍起來像陰屍路.... 」，據了解，該耶誕市集入場還要收費300元，更讓網友傻眼「要收費還這麼多人，如果免費不就多兩倍的人出來了」。

其實，台南交通局早在9日發文預告，12、13日有多場廟會舉行慶典及遶境等大型活動，部分道路交通管制，建議旅客改走替代道路，降低市區道路負荷。除了廟會活動外，這個周末還有彩虹音樂會，以及奇美博物館聖誕市集連辦兩個周末(12、13日及19、20日)，讓台南超熱鬧。

(中時新聞網)