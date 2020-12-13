Steph and his pregame shots are BACK 🔥



(via @warriors)pic.twitter.com/SPBF9PEcWo — SportsCenter (@SportsCenter) December 13, 2020

隨著勇士明星後衛柯瑞將在今天(13日)主場熱身賽出戰金塊，正式宣告他的傷癒復出，他的賽前暖身「慣例」，也就是場邊投射超大號三分球跟著回來了，這次更提升到另一層次，因為他竟在站在2樓觀眾席入口出手，這球照樣空心命中！

柯瑞上季因為左手掌骨折，僅出賽5場例行賽就告因傷缺陣，加上勇士無緣參加奧蘭多復賽，讓他遲遲等到快9個月，總算可以回到他最愛的球場，讓他當然格外想讓外界看看他的三分神射功力，但站在觀眾席入口投籃，這也太誇張了吧。

不過勇士全新球季即將迎接「浪花弟」克雷湯普生因為練球時右腳跟阿基里斯腱撕裂，提前整季報銷的噩耗，柯瑞肩上勢必扛下更多壓力，在今天跟金塊的熱身賽，他將跟新加盟的烏布雷，以及威金斯、帕斯卡、盧尼等隊友一起先發上陣。

勇士總教練科爾也提前預告，柯瑞將在今天熱身賽上場約20分鐘，代表他將面對上場時間限制，可是科爾強調勇士今年3場季前熱身賽都會讓柯瑞上場，而且上場時間可望逐場增加，無非是希望柯瑞不要太過急躁，畢竟新球季還很漫長。

(中時 )