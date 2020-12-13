勞退基金近來爆發官員舞弊，讓全國上千萬的勞工對勞退基金頓失信心；勞金局國內投資組組長游迺文，接受業者不當招待與請託下單，企圖買特定公司股票，導致勞退基金在9月虧損749億元，弊案因而爆發。

民眾黨立委蔡壁如表示，這其實是系統性問題，「我認為勞動基金裡面有些問題積弊已久，我們細看2015年至2018年，台灣投信公司平均管理資產為3.9兆，與勞動基金4.4兆相差不多，但前者平均從業人員有5946人，但反觀勞金局職員僅141人，基金規模如此龐大，但人手卻如此之少，豈不讓勞工人民的退休錢都掌握在100人的手上？」

蔡壁如也質疑，這次被認為是弊案核心的游迺文，2017年早被列為高風險人物，「雖然列管是政風處權責，但如果這樣的列管無法被上級採納，那意義何在？各部門的橫向聯繫出了什麼問題？」她也強調，僅用《勞動基金運用局基金員工自律公約》規範顯然不足，應盡速修改。

針對弊案頻傳，蔡壁如也表示，最重要的還是從源頭掌握金流與決策，「《勞動基金運用局基金員工自律公約》有規範投資人員不得參與股票市場買賣，但實際上相關人員還是可以透過人頭帳戶的方式跟著自己下單。」她也認為，現在勞金局每半年公佈一次的決策也被列為機密，就連內部政風人員都難以觸碰，「這樣不透明的訊息，對於廣大的勞工朋友，相當不合理。」

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(中時新聞網)